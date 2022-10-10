Будут ли мобилизованы вологодские врачи?

В Вологодской области на службу отправились добровольцы-медики. Как пояснил начальник областного департамента здравоохранения Алексей Плотников, медики могут быть призваны на службу в рамках частичной мобилизации: «Медицинские работники могут быть призваны на службу по своей специальности, поскольку все эти специальности являются военно-учётными. При этом бронированию медики тоже подлежат. Все наши медорганизации являются критически важными с точки зрения жизнеобеспечения общества в любой период». По его словам, Алексей Плотников некоторые вологодские врачи отправились на Украину, но не по мобилизации, а в качестве добровольцев по контракту.