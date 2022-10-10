На улицах Череповца появились новые трамваи

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Новые трамваи -"Львята" вышли на маршруты города металлургов.

В Череповец они поступили в сентябре, но проходили обкатку. Мэр Череповца Вадим Германов сообщил о том, что вагоны получили бортовые номера 176, 177, 178 и 179.

Он рассказал о сохранении традиций: так, нумерация в трамвайном парке ведется с 1956 года. 19 октября, трамвай МТВ-82 с бортовым номером 1 и портретом Ленина на крыше, совершил первый рейс. "С тех пор все номера новым вагонам присваиваются по порядку", - рассказал градоначальник.

Сейчас в городском парке - 44 вагона, включая 16 новых «Львят». Самый возрастной трамвай работает на линии носит номер 97. Он выпущен в мае 1984 года.

«Кстати, сегодня завершились конкурсные процедуры на поставку еще 8 новых вагонов. Они придут в Череповец в первом квартале 2023 года. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» на их покупку нашему городу выделено 600 млн. рублей», - добавил Германов.