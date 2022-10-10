Мэр города Вологды записался на курсы начальной военной поготовки

В Вологде мэр города записался на программу начальной военной подготовки. Ее пройти может каждый мужчина старше 18 лет, обучение будет абсолютно бесплатным.

«С инициативой о проведении таких курсов в администрацию Вологды обратился Военно-спортивный клуб «Бастион». Конечно, мы эту инициативу поддержали!" - рассказал Сергей Воропанов.

Теорию горожане будут изучать в Доме офицеров. Совместно с «Бастионом» будет работать Центр патриотического воспитания детей и молодежи. Занятия с первой группой прошли в минувшие выходные на аэродроме в Труфаново.

В программу входят теоретические и практические занятие по инженерно-саперному делу, тактическо-огневой подготовке, военно-полевой медицине, действиям подразделений с использованием беспилотно-летательных аппаратов, а также психологические и юридические консультации. Обучать этому будут специалисты военного дела, в том числе прошедшие горячие точки.

«Курсы добровольные и бесплатные, они проводятся для мужчин старше 18 лет.

- Я тоже записался, пойдут туда и мои коллеги. Такие курсы будем проводить до тех пор, пока есть желающие, рассказ мэр города.

Записаться на курсы начальной военной подготовки можно через группу клуба «Бастион» в ВКонтакте или по телефону +7-981-433-29-78.