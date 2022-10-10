Частичная мобилизация в Вологодской области практически завершена. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников. 97 процентов мобилизованных вологжан уже отправлены в учебные центры Костромской и Нижегородской областей. Всего было оповещено 6400 человек, развернуто 30 участков оповещения. Организована работа по поиску граждан.

Исполняющий обязанности председателя правительства Вологодской области Эдуард Зайнак сообщил, что «Отправки военнослужащих рядового и сержантского составов завершены. Продолжается призыв и отправка находящихся в запасе офицеров. В дальнейшем граждане, пребывающие в запасе, будут приглашаться в военкоматы для проведения текущих мероприятий по уточнению учетных данных и вручения мобилизационных предписаний».

Глава региона поблагодарил всех членов призывной комиссии за работу и отметил, что теперь главная задача — обеспечить всем необходимым и самих военнослужащих, и их семьи.

Напомним, в регионе уже приняты решения о единовременной денежной выплате в размере 100 тысяч рублей всем мобилизованным, о ежемесячной выплате в размере 10 тысяч рублей. За семьями военнослужащих закреплены социальные работники.

Кроме того, Олег Кувшинников сделал важное назначение: специальным представителем губернатора области по вопросам прохождения службы в условиях СВО он назначил начальника департамента социальной защиты населения Александра Ершова.

Ему поставлены задачи -организовать межведомственное взаимодействие и координацию всех ветвей власти, государственных, региональных, муниципальных, силовых структур по рассмотрению вопросов, связанных с условиями прохождения службы. Регион будет обеспечивать необходимой экипировкой служащих, заниматься отправкой посылок в зону спецоперации и отправкой гуманитарной помощи.

"Люди, которые ушли защищать нашу страну, должны видеть заботу государства, нашего региона — Вологодской области", — поставил задачи перед своим спецпредставителем Олег Кувшинников и вручил ему соответствующее удостоверение.