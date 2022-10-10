Вологжане наблюдали пуск ракеты в утреннем небе

След в небе выглядел вот так. Портал Город Че.

Запуск ракеты, точнее ее след, наблюдали жители многих районов Вологодчины около 6 часов утра. Многочисленные фотографии появились в соцсетях. Ясность внесли в Министерстве обороны.

О следах на небе, которые произвели впечатление на многих, свидетельствуют социальные сети. Многие подумали, что в утреннем небе видна комета. Однако, оказалось, что это след от запущенной ракеты.

Согласно плана-графика, с космодрома в Плесецка был произведен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К». Ракета стартовала в 05.52 по московскому времени. В Минобороны прокомментировали, что все предстартовые операции и запуск ракеты "Союз-2.1б" прошли в штатном режиме.