Храм в Сизьме Шекснинского района обокрала банда

В Сизьме Шекснинского района трое неизвестных покусились на святое: была попытка обворовать храм святителя Николая Чудотворца. Воры оказались людьми непростыми, с историей. В ночь с 9 на 10 октября в Сизьме Шекснинского района в храм святителя Николая Чудотворца проникли незваные гости. Однако воров сумели оперативно заметить и сообщить в полицию. В итоге, по информации правоохранительных органов, двоих преступников удалось задержать, третий — сбежал.

По предварительной информации, это участники группировки по Северо-Западу, специализирующейся именно на церковных кражах и поисках старины. Розыскные мероприятия продолжаются. Об инциденте сообщает газета Шекснинского района «Звезда».