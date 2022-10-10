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Общество10 октября 2022 5:05

Храм в Сизьме Шекснинского района обокрала банда

Двое из троицы воров пойманы
Иван Чухнин

В Сизьме Шекснинского района трое неизвестных покусились на святое: была попытка обворовать храм святителя Николая Чудотворца. Воры оказались людьми непростыми, с историей. В ночь с 9 на 10 октября в Сизьме Шекснинского района в храм святителя Николая Чудотворца проникли незваные гости. Однако воров сумели оперативно заметить и сообщить в полицию. В итоге, по информации правоохранительных органов, двоих преступников удалось задержать, третий — сбежал.

По предварительной информации, это участники группировки по Северо-Западу, специализирующейся именно на церковных кражах и поисках старины. Розыскные мероприятия продолжаются. Об инциденте сообщает газета Шекснинского района «Звезда».