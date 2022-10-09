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Общество9 октября 2022 19:32

В костромской учебке поженились мобилизованный и его избранница из Вепсского поселения

Молодоженов поздравил глава Бабаевского района
Иван Чухнин
Юрий Парфенов, ВКонтакте.

Юрий Парфенов, ВКонтакте.

В костромском военном учебном центре поженились двое из Вепсского национального поселения Вологодской области - мобилизованный из Бабаевского района и его избранница. Событие не прошло незамеченным. Молодоженов поздравил глава района.

«Наши земляки Александр и Надежда оформили брак в учебном центре в Костроме. Голиков Александр Александрович, призванный в ходе частичной мобилизации, и Пушкина Надежда Владимировна – жители сельского поселения Вепсское национальное – официально оформили свои отношении», — сообщил на своей странице ВКонтакте глава Бабаевского района Юрий Парфёнов.

Он пожелал им счастья.