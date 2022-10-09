Два мотоциклиста погибли в Шекснинском районе

В ДТП погибли два мужчины-мотоциклиста. ФОто: УМВД области.

Два мотоциклиста погибли в результате ДТП в Шекснинском районе. На место ЧП выезжал начальник областной ГИБДД Денис Воробьев.

Два мотоциклиста столкнулись с иномаркой. ДТП случилось воскресным днем на 91 километре автодороги Вологда — Новая Ладога. По предварительной информации, столкнулись автомобиль «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 47-летний мужчина, а также два мотоциклиста 35 и 47 лет. Оба мотоцикла «Ямаха» разбиты, автомобиль получил кузовные повреждения.

Как оказалось, с родными погибших какое-то время полицейские не могли связаться: оба телефон разлетелись вдребезги.

Что они из Ярославля смогли определить только по найденному у байкера свежему договору купли-продажи мотоцикла. По всей видимости, мужчина приобрел технику в Санкт-Петербурге и с товарищем перегонял ее домой.