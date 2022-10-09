Мужчина воровал цемент с предприятия и сбывал его по низкой цене

Вологжанин похитил цемент с предприятия, на котором работал, но его поймали. В полицию пришел директор одной из организаций. Он рассказал, что всего с предприятия пропал 231 мешок с цементом по 50 килограммов каждый. Ущерб составил 250 тысяч рублей.

В итоге выяснилось, что к пропаже причастен 31-летний работник предприятия. Его застали с поличным при попытке сбыта цемента. Всего у него изъяли 71 мешок. Оказалось, что мужчина в 6 приемов вывозил мешки. В интернете у него было размещено объявление о продаже стройматериала по низкой цене.

Для покупателей он похищал все новые и новые мешки. За кражу вологжанину грозит до двух лет лишения свободы.