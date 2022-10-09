Последний концерт Александра Башлачева вышел на двух пластинках в Германии

Фото: Череповецкое музейное объединение ВКонтакте.

Последний концерт Александра Башлачёва прошел 29 января 1988 года в Москве в квартире Марины Тимашевой. Через две недели поэт погиб.

К счастью, сохранились запись. И как сообщает официальный сайт Череповца, в Германии вышел последний концерт Башлачёва на двух пластинках. Музыкальное издательство «Отделение Выход» Олега Ковриги выпустило полную версию. Для нового издания использовали оригинальную запись Сергея Тимашева, копии из архивов Олега Ковриги и Владимира Фрадкина. На двух пластинках записаны 17 песен, в том числе самые известные: «Время колокольчиков», «Петербургская свадьба», «Грибоедовский вальс» и «Посошок». В оформлении использована картина Владимира Шинкарёва и черновик песни «Когда мы вдвоем».

Вскоре последний концерт Башлачёва выйдет и на CD.