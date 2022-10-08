Москвич продал череповчанке отредактированный в фотошопе билет на концерт

19-летняя череповчанка купила на сайте объявлений билет на концерт популярной группы, который оказался недействительным. Подробности дела сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Продавец отправил девушке в мессенджере скриншот билета и номер карты. Однако после перевода денег и получения билета вологжанка заподозрила неладное. На электронном билете были следы грубой обработки в компьютерной программе. Девушка обратилась в полицию.

Правоохранителям удалось установить личность мошенника. Им оказался 31-летний москвич. В итоге житель Московской области признался в данном преступлении и рассказал об аналогичных деяниях на территории страны. Ущерб потерпевшей возместили. Возбуждено уголовное дело.