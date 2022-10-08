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Происшествия8 октября 2022 20:09

Вологжанка не платила работнику зарплату целый год

Женщина распоряжалась деньгами предприятия по своему усмотрению
Евдокия САХАРОВА

В Вологодской области возбудили уголовное дело в отношении руководительницы производства кормов для животных. 60-летняя управляющая год не платила своему работнику зарплату. Подробности дела сообщила пресс-служба СУ СК региона.

С октября 2021 года кладовщик не получал положенные ему выплаты. Задолженность общества с ограниченной ответственностью перед вологжанином превысила 150 тысяч рублей. Следователи считают, что руководительница прекрасно знала о сложившейся проблеме, но игнорировала ее и распоряжалась деньгами предприятия по своему усмотрению. Ведется расследование.