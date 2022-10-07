В Вологодской области за 3 года отремонтировали 645 км дорог, ведущих в школу

На Вологодчине в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" привели в порядок дороги, по которым школьники из сельской местности добираются в школы. За три года отремонтировано 645 км, нанесена разметка установлены дорожные знаки и сигнальные столбики, обустроены пешеходные переходы. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона.

С 2019 по 2021 год отремонтированы 49 участков дорог к школам. Приведены в порядок участки Суда— Супроново и Воскресенское — Иванов Бор — Кириллов в Череповецком районе, Кузнецовка — Большое Село — Антоново в Вологодском районе, Грязовец — Вохтога в Грязовецком районе и другие. В 2022 году планируется отремонтировать еще 72 км.

За счет бюджета Вологодской области заасфальтированы школьные маршруты Илейкино — Минькино и Грязовец — Степурино — Юрово в Грязовецком районе, Кириллов — Суховерхово в Кирилловском районе, Кадников — Марковское и Кадников — Цибово — Пирогово — Ведерница в Сокольском районе, Калининское — Климовская — Зуиха в Тотемском районе.