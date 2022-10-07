Череповецкой скорой исполнилось 70 лет

У скорой помощи Череповца - юбилей. Ей исполняется 70 лет. Станция скорой помощи открылась в Череповце в октябре 1952 года. Сотрудников поздравили первые лица города и области. Лучшие сотрудники были отмечены почетными грамотами и благодарностями.

Сегодня на станции каждый день дежурят 30 бригад, всего работает более 300 сотрудников. Это 24 врача и более 250 фельдшеров. В среднем в скорую за сутки поступает более 300 вызовов. Самые частые вызовы - это пожилые люди и череповчане среднего возраста с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В юбилейный день с подарками и грамотами были замечены глава города Маргарита Гусева, главный врач областной больницы № 2 Андрей Пулин.