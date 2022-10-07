Кировского фаната оштрафовали в Череповце

Житель Кирова оштрафован - во время футбольного матча на череповецком стадионе он похулиганил. Инцидент произошел 5 октября. С ФК "Череповец" играли футболисты кировского "Динамо".

28-летний кировчанин поддержал свою команду весьма экстравагантным способом: он поджег дымовую шашку. Она упала между трибунами.

Фаната удалось вычислить. Полицейские посчитали, что мужчина нарушил правила поведения при проведении официальных спортивных соревнований. Виновник же настаивал на том, что футбольный матч не был официальным мероприятием. Но в итоге его оштрафовали на 15 тысяч рублей. Кроме того, в течение года он не сможет посещать любые спортивные соревнования, сообщает объединенная пресс-служба судов.