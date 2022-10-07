В Тотьме автомобилист поймал угонщика и закрыл его в машине до приезда полиции

Житель Тотьмы задержал угонщика своей машины и отдал его под суд. В Тотьме судом вынесен приговор 20-летнему юноше. Он признан виновным в угоне авто и отказе от медосвидетельствования.

Инцидент произошёл ночью 10 апреля 2022 года. Потерпевший на автомобиле «Нива» перевозил вещи в гараж. Когда мужчина ушёл в бокс, кто-то в авто и уехал.

Через некоторое время угонщик, подхватив товарища в ресторане и волю накатавшись, вернулся. Владелец машины заметил их, вытащил ключ из замка зажигания, закрыл угонщика и его знакомого внутри и не выпускал до приезда полицейских. От медосвидетельствования на состояние опьянения подсудимый отказался.

Подсудимый с предъявленным обвинением согласился. Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, осуждённому назначено наказание в виде двух лет и трёх месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Кроме того, в связи с тем, что в ходе поездки у автомобиля было повреждено крыло и прицеп. Так что суд взыскал с него 36 345 рублей возмещения материального ущерба в пользу потерпевшего.