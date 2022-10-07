В Череповце проходит массовая проверка водителей на трезвость

В Череповце водителей массово проверят водителей на трезвость. ГИБДД с 7 по 10 октября в Череповце проводит акцию "Нетрезвый водитель". Проверки идут в разных районах города.

По вине нетрезвых автомобилистов произошло 13 ДТП, в которых 15 человек получили травмы и 1 человек погиб.

ГИБДД Череповца сообщает, что за 9 месяцев в Череповце было остановлено 577 пьяных водителей. Напомним, за управление авто или за отказ от медосвидетельствования предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

103 водителя в Череповце попали за нарушение повторно. В этом случае для водителей предусмотрена уголовная ответственность.

О случаях нетрезвой езды можно сообщать по номеру 112.