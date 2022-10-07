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Общество7 октября 2022 8:13

В Череповце стартовал ремонт улицы Данилова

Автомобилистов просят парковаться в специально отведенных для этого местах
Иван Чухнин

В Череповце улица Данилова будет расширена после капремонта

Мэр Череповца Вадим Германов заявил о старте капремонте проезжей части улицы Данилова. На участке около облбольницы № 2 улицу расширят. А подробности таковы: "Подрядчики уберут парковочный карман напротив областной больницы №2. Таким образом, на участке от Васильевской до Верещагина теперь будет две полосы в направлении улицы Горького. Проблем у автовладельцев возникнуть не должно: совсем недавно здесь построили вместительную парковку".

Автовладельцев пока просят оставлять транспортные средства именно на специально оборудованном участке. На территории от ул. Карла Либкнехта до ул. Сталеваров вводится ограничение движения автомобилей.

Деньги выделяют из областной казны.