Семь нарядов пожарных выезжали на пожар в череповецкой поликлинике

Неисправный светильник едва не стал причиной пожара. Фото: МЧС.

В череповецкой поликлинике произошел пожар. 6 октября в 13 часов 15 минут поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Мира, д. 30. Под подвесным потолком возникло возгорание: замкнуло в потолочном люминесцентном осветительном приборе. ЧП случилось в коридоре на 6 этаже 7-этажного, панельного здания поликлиники.В результате никто не пострадал, поврежден светильник. На место выезжали 7 единиц техники, 16 человек личного состава. Предварительная причина: аварийный режим работы электроприбора.