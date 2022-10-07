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Происшествия7 октября 2022 7:18

Семь нарядов пожарных выезжали на пожар в череповецкой поликлинике

Там испортился потолочный светильник
Иван Чухнин
Неисправный светильник едва не стал причиной пожара. Фото: МЧС.

Неисправный светильник едва не стал причиной пожара. Фото: МЧС.

В череповецкой поликлинике произошел пожар. 6 октября в 13 часов 15 минут поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Мира, д. 30. Под подвесным потолком возникло возгорание: замкнуло в потолочном люминесцентном осветительном приборе. ЧП случилось в коридоре на 6 этаже 7-этажного, панельного здания поликлиники.В результате никто не пострадал, поврежден светильник. На место выезжали 7 единиц техники, 16 человек личного состава. Предварительная причина: аварийный режим работы электроприбора.