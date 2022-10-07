В Череповце проводят капремонт хирургии детской областной больницы

В Вологодской областной детской больнице №2 начался капитальный ремонт хирургического отделения. В смете - замена систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения. Кроме того, будут установлены новые кондиционеры, двери и окна, обновлено напольное покрытие, стены и потолки.

Также во время работ будут расширены проемы в помещения палат и установлена новая мебель. Самих палат также станет больше – 12 вместо 9. То есть палаты будут уютнее. Последний раз такой масштабный ремонт в отделении проводился около 20 лет назад.

Средства на приведение хирургического отделения в порядок были выделены из бюджета Вологодской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, по плану капремонт подрядчик должен завершить к концу текущего года.