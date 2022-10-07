В Вологде за общественным транспортом начнется тотальный контроль

Власти намерены ужесточить контроль за работой общественного транспорта. «С января 2023 года администрация получит полномочия отзывать свидетельства у недобросовестных перевозчиков. Сейчас у нас нет таких юридических рычагов, чем и пользуются некоторые транспортные предприятия. Поправки в областной закон об организации транспортного обслуживания приняли депутаты ЗСО. Законодатели поддержали эту важную для Вологды и вологжан инициативу администрации», — сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

С 1 января все перевозчики будут под контролем: с них потребуют передавать данные о нахождении транспорта на маршрутах в единый информационный центр города.

Мэр уверен, что это принесет результаты: «Автобусы будут, как на ладони, а все рейсы общественного транспорта, в том числе вечерние, будут учтены. И если систематически перевозчик выполняет меньше рейсов, чем заявлено, то поправки дают нам возможность через суд попрощаться с этой компанией, отозвав свидетельство об обслуживании городских маршрутов. Это же можем сделать в случае, если перевозчик отказывается передавать данные об автобусах в городскую систему навигации».

Отозвать свидетельство у перевозчика пассажиров можно будет в двух случаях. Это неоднократный отказ в передаче данных о местонахождении транспорта, а также разница между запланированными и реально выполненными рейсами более чем на 15% в течение двух и более кварталов на протяжении года.