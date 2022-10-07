Череповецкая учительница музыки получила 500 тысяч рублей

В День учителя Министерство культуры РФ объявило результаты конкурсов на присуждение премий лучшим преподавателям в области музыкального искусства. Есть среди них и череповчанка: президентской премии удостоена Лариса Антипова – преподаватель по классу скрипки Детской музыкальной школы №1 имени Е. А. Колесникова.

Премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства присуждаются за высокие результаты профессиональной деятельности тем , чей стаж педагогической работы составляет не менее трех лет. Для преподавателей, работающих в детских музыкальных школах, школах искусств и хоровых школах, ежегодно предусмотрено 100 премий по 500 тыс. рублей. Для тех, кто преподает в музыкальных колледжах и вузах, – 50 премий по 1 млн рублей.

Лариса Антипова – выпускница Череповецкого музыкального училища. Начала свою трудовую деятельность в 1995 году артисткой Городского симфонического оркестра, с 1999 года работает преподавателем класса скрипки в ДМШ №1 имени Е. А. Колесникова.

Лариса Антипова – постоянный участник конкурсов педагогического мастерства. Она является лауреатом I степени Всероссийского конкурса педагогического и концертмейстерского мастерства «Путь к мастерству» и Международного конкурса методических разработок и просветительских работ «MUSIC ART LAB».

Педагогическую деятельность Лариса Антипова успешно совмещает с творческой. Она является артисткой Городского симфонического оркестра под управлением Валентины Голубевой, иллюстратором в струнном квартете Череповецкого училища искусств и художественных ремесел им. В. В. Верещагина.