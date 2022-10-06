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Общество6 октября 2022 13:52

На "Северстали" на поводы родных будут давать доплачиваемый день отпуска

Это будет служить мерой поддержки семей мобилизованных
Иван Чухнин

Родственников мобилизованных не только отпустят с работы на проводы, но и оплатят этот день. О краткосрочном отпуске рассказал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов. Для предоставления оплачиваемого дня необходимо написать заявление, а все нюансы расскажут менеджеры по персоналу, сообщает портал Город Че.

"С целью поддержки работников ПАО «Северсталь» сотрудникам Общества будет предоставляться однодневный отпуск в день проводов на военную службу по мобилизации детей или мужа с оплатой по среднему заработку по графику работы", - пишет гендиректор на своей странице ВКонтакте.