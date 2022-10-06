В Вологде пройдет Восьмой Цветаевский костер

В сентябре Цветаевский костер прошел в Соколе.

В Вологде пройдет VIII Цветаевский костёр в честь юбилея Марины Цветаевой. Любители поэзии соберутся в Областной научной библиотеке. Организаторы предлагают собраться в уютном дворике здания на Ульянова, 7, а затем переместиться в зал. Высказаться, выразить свое отношение к творчеству сестер Цветаевых могут все желающие.

Открытый микрофон у деревьев ивы и рябины, высаженных в память об А.И. и М.И. Цветаевых в 2017 году начнется в 14 часов 30 минут.

Презентация новых изданий о сёстрах Цветаевых («Круг чтения») и музыкально-поэтическая программа состоятся в Большом зале библиотеки (М. Ульяновой, 7). Начало в 16 часов.

В исполнении участников Курса сценической речи Яны Сорокиной вологжане услышат ранние лирические произведения М.И. Цветаевой и гимн вологодского Цветаевского костра на слова сокольчанина Сергея Лопотова и музыку вологжанина Ивана Белкова.

Новые книги, посвященные семье Цветаевых, представит литературовед, доцент кафедры литературы Института социальных и гуманитарных наук Вологодского государственного университета Елена Титова. Также она расскажет том, как в истории литературы связаны имена Цветаевых с именами таких писателей и поэтов (в том числе, юбиляров 2022 года), как Фёдор Достоевский, Алексей Толстой, Константин Бальмонт, Игорь Северянин, Максимилиан Волошин, Георгий Адамович, Варлам Шаламов, Константин Паустовский, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина, Юнна Мориц, Ольга Фокина и Геннадий Шпаликов.