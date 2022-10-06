Череповецкий мэр рассказал на что потратят деньги, сэкономленные на новогодних праздниках

Вадим Германов рассказал , куда потратят деньги сэкономленные на праздновании Нового года в Череповце. Напомним, решено сэкономить на закупке новогодних украшений и проведении концертов, городская администрация отказалась от торжественного празднования.

Эти средства направят в специальный резервный фонд для поддержки мобилизованных.

«Квадрокоптеры, бинокли, тепловизоры, рюкзаки – далеко не полный перечень того, что мы отправим. Кроме технических средств в него вошли рюкзаки, бензопилы, туристические топорики, печки на дровах и бензогенераторы. Всё необходимое вооружение и обмундирование у мобилизованных есть. Сейчас наша цель – обеспечить их инструментами для жизни в полевых условиях. И эту задачу Череповец будет выполнять. Мы находимся в постоянном контакте с командованием воинской части, в которую распределены череповчане, и список необходимых вещей у нас уже есть», — заявил Вадим Германов.