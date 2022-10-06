Вологжане с категорией "В" могут стать добровольцами, но не все

Военком Вологды и Вологодского района Станислав Лустов пояснил, как мужчины с категорией "В", это ограниченно годные к военной службе, могут стать добровольцами. Вердикт выносит медкомиссия.

По словам военкома, такому человеку необходимо обратиться в военкомат и пройти соответствующую медкомиссию. Если состояние здоровья гражданина улучшилось, категорию можно снять. И такие примеры есть. В частности, Станислав Лустов сказал: "У нас у пяти ребят была категория "В", однако они успешно прошли медосвидетельствование и ушли выполнять боевые задачи".

По словам военкома, в рамках частичной мобилизации мужчин с категорией "В" призывать не планируется. О нескольких таких граждан все-же мобилизовали, но ситуации удалось исправить.