В Вологде собрали 1,5 тонны гуманитарной помощи участникам СВО

В Вологде пункт сбора для бойцов СВО развернулся в молодежном центре «ГОР.СОМ35». Здесь собрали за неделю, а затем погрузили на Газель продукты питания, обмундирование и вещи первой необходимости. Всего удалось собрать порядка 800 кг инвентаря и 700 кг продовольствия.

«Всю гуманитарную помощь, которая была собрана, мы передаем бойцам, задействованным в специальной военной операции, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения. Помощь передавали жители города Вологды, откликнулись многие организации. За неделю получилось собрать огромное количество вещей», — рассказал руководитель Волонтерского центра Вологды Иван Беличихин.

В списке того, что необходимо бойцам - медикаменты, продукты, одежда, в том числе теплые вещи. Экипировка была закуплена на средства меценатов. Тактические сумки были шили вологодские мастерицы. Не остались в стороне и школы.

Груз сопровождает волонтер Михаил Суриков с позывным "Вологда". Он отправился в свою двенадцатую с начала СВО командировку в Донбасс.