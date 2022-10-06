Летучая мышь едва не потеряла глаз, ее везут из Череповца в Москву

Волонтеры не дали твари погибнуть. Фото: официальный сайт Череповца.

Волонтеры из Череповца взялись спасти летучую мышь. Двухцветный кожан был пойман кошкой в Кадуе. Животное пострадало от когтей домашнего хищника, едва не потеряв глаз. Но его решили спасти, отправив специалистам.

Мышь уже привезли в Череповец. Теперь планируется отправить ее в Москву - там находится реабилитационный центр для рукокрылых.

«В место укуса, рядом с глазом попала инфекция. Глаз воспалился, покраснел. Кожана осмотрел в Кадуе ветеринар, он и вышел на череповецких волонтеров. Сегодня вечером волонтер, который помогал нам возить на лечение птиц, отвезет пострадавшую мышь в Москву», — сообщает cherinfo со ссылкой на волонтера Валентину Гусеву.

Как стало известно, двухцветный кожан питается мелкими насекомыми, обладает ультразвуком частотой 25—27 килогерц. Может пролетать при миграции до 900 километров. В октябре обычно впадает в спячку.