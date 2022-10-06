Под Вологдой из-за розетки сгорели два матраса

Под Вологдой в Сосновке горела квартира. Девять человек эвакуировали из-за пожара, в том числе троих детей. Сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже дома на улице Мелиораторов поступило 6 октября в 01:05.

«Возгорание произошло в комнате, где спал 14-летний подросток. Он проснулся от того, что почувствовал запах дыма, а в ногах было тепло. Открыв глаза, увидел, что горит матрас. Он побежал в соседнюю комнату, где спала его мать, разбудил её, сообщил о пожаре. Женщина с ребёнком оповестила соседей о случившемся, и те вызвали пожарных», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Жители самостоятельно эвакуировались. Сгорели два матраса. Выяснилось, что в районе очага пожара располагалась электрическая розетка: её корпус выгорел, а провода оплавились. Предварительная причина возгорания — проблема именно с ней.