Обожженного в череповецком общежитии ребенка перевезли в Вологду

90 человек было эвакуировано из горевшего общежития.

Мэр Череповца рассказал о состоянии ребенка, пострадавшего на пожаре - горела комната в общежитии. 4-летнего мальчика из горящей комнаты вынес мужчина. В пожаре погибли женщина и мужчина.

"Врачи детской областной больницы №2 сделали все возможное для спасения жизни ребенка, пострадавшего накануне при пожаре на Ленина, 149 в Череповце. Утром ему была сделана операция, сейчас его переводят в Вологду, в областную детскую клиническую больницу, где есть специализированные ожоговые койки. Ребенок находится в тяжелом состоянии, но дышит самостоятельно", - пишет Вадим Германов.

Напомним, в Череповце загорелась комната в общежитии.Как сообщают в МЧС Вологодской области, информация о пожаре поступила в 17:09. На место отправили шесть машин МЧС. Площадь пожара составила 24 кв. м. В 17:50 возгорание было ликвидировано, обнаружены тела двух погибших.

Во время пожара из здания были эвакуированы 70 человек. Автоколонна № 1456 предоставила автобус, в котором выскочившие из квартир люди могли согреться. Помещения, примыкающие к очагу возгорания, закопчены, залиты водой. Как сказал мэр, "пока мало пригодны для проживания". Специалисты уже приступили к оценке их состояния и подсчету ущерба.

Впервые для пострадавших потребовался пункт временного размещения - он появился на базе «Адониса». Как только стало известно о ЧП, санаторий начал готовиться к приему череповчан. Всего переночевали 10 человек, в том числе семь взрослых и трое детей. Их обеспечивают питанием.

"Практика подобной эвакуации и размещения людей и в будущем станет нормой, если из-за происшествий им негде переночевать", - заверил мэр.