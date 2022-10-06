Ковидных больных из пяти районов будут госпитализировать в Сокол

В Соколе появились 15 коек в ковидном моногоспитале. В него будут госпитализировать больных из пяти районов.

Напомним, на сегодняшний день в Вологодской области работают коронавирусные моногоспитали в Вологде, Череповце, Великом Устюге и теперь - в Соколе.

"Инфекционное отделения больницы включает всего 12 коек: 6 взрослых и 6 детских. Сейчас все они находятся на втором этаже мед.учреждения. Не вместо их, а дополнительно развёрнуто ещё 15. Они предназначены для взрослых больных со средне-тяжёлым течением COVID - 19 и рассчитаны на больных из Сокольского, Сямженского, Усть-Кубинского, Харовского и Вожегодского районов. Они занимают первый этаж отделения. Что говорит о чётком разделении потоков... Сейчас можно говорить не только о полной готовности принять заболевших коронавирусом, но и о поступлении таких больных в отделение: их четверо", - сообщает Сокол.Инфо ВКонтакте.