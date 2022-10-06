Череповчанин бесплатно обогревал полы в квартире

100 тысяч рублей заплатит житель Череповца за незаконное подключение к теплосетям. Такое решение вынес Вологодский областной суд. Выяснилось, что мужчина незаконно подключил свою квартиру к общедомовой системе теплоснабжения. В итоге : «Более 86 тысяч рублей — это убытки, которые нарушитель должен возместить ООО „Газпром теплоэнерго Вологда“ как ресурсоснабжающей организации за бездоговорное потребление тепла, а свыше 10 тысяч рублей — расходы по уплате государственной пошлины», — сообщают в АО «Газпром теплоэнерго».

Как оказалось, череповчанин обустроил себе теплые полы в марте 2021 года, сделав незаконную врезку в общедомовую систему теплоснабжения. Сделал это без проектной документации и минуя приборы учета.

Такой проступок квалифицируется как бездоговорное потребление тепловой энергии. В соответствии с законодательством (ФЗ от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении») за данное правонарушение предусмотрено взыскание задолженности в полуторакратном размере стоимости тепловой энергии, сообщает портал Ньюсво.