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Общество6 октября 2022 7:59

Из-за женской ссоры сгорело четыре квартиры в Бабаево

Поджигательница отправлена в колонию
Иван Чухнин

Жительница Бабаево спалила четыре квартиры, поссорившись с хозяйкой одной из них.

16 июня 2021 года в Бабаево произошел пожар. Женщина поссорилась с хозяйкой квартиры дома № 39 на улице Интернациональной. И на следующую ночь вернулась и с помощью журнала и спичек подожгла входную дверь квартиры. Огонь быстро распространился. Жильцы сумели выскочить, но пожар уничтожил четыре квартиры. Поджигательницу довольно быстро вычислили и обнаружили.

Суд назначил женщине наказание в виде двух лет колонии общего режима. С нее в пользу потерпевших взыскан причиненный преступлением ущерб.