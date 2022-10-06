В Соколе трех пьяниц осудили за пьянку в чужой квартире и убийство сотоварища

В Вологодской области осудили трех жителей Сокольского района. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ночь на 23 марта 2022 года два пьяных приятеля - 31-летний, ранее судимый, житель г. Сокол и 32-летний житель Сокольского района, вскрыли одну из квартир деревянного дома на ул. Менделеева в Соколе, чтобы пить спиртное в тепле. А в ночь на 26 марта они со своим 18-летним знакомым пили в другой квартире - на ул. Первомайская. В ходе пьянки они избили также присутствовавшего в гостях 39-летнего местного жителя. От травмы головы он умер спустя несколько часов в лечебном учреждении.

Суд назначил одному фигуранту уголовного дела наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, второму - в виде лишения свободы сроком на 10 лет 2 месяца, третьему - в виде лишения свободы сроком на 8 лет 10 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.