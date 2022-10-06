Вологжане раскусили мошенницу, пожелавшую погреть руки на мобилизации

Мэр Вологды рассказал, как мошенница на частичной мобилизации решила подзаработать. Но ее вычислили. Под именем Екатерины Комиссаровой в сетях стала активно распространяться информация о том, что после мобилизации мужа она осталась без денег с больным ребенком. Общественность буквально встала на дыбы. «Некая Екатерина Комиссарова накануне всколыхнула городские чаты и сердобольных вологжан. „Не проходите мимо!!!“, „не знаю, что делать“, больной ребенок, мобилизованный муж и, судя по контексту, голод и безденежье», — написал мэр на своей странице в социальной сети.

Люди даже стали писать мэру, чтобы он помог женщине. «Я бы и рад, но ответа я тоже не получил (…)" - пытался достучаться до женщины Сергей Воропанов.

Оказалось, Екатерина плакалась в многочисленных группах в ВКонтакте, и не только в вологодских.

"Цель, сами понимаете, не имеет ничего общего с оказанием помощи, только посеять панику, настроить людей „против“ и так далее. Такие вбросы, к сожалению, встречаются часто, поэтому будьте внимательны", — резюмировал мэр.