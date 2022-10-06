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Общество6 октября 2022 7:36

Вологжане раскусили мошенницу, пожелавшую погреть руки на мобилизации

Об этом рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов
Иван Чухнин

Мэр Вологды рассказал, как мошенница на частичной мобилизации решила подзаработать. Но ее вычислили. Под именем Екатерины Комиссаровой в сетях стала активно распространяться информация о том, что после мобилизации мужа она осталась без денег с больным ребенком. Общественность буквально встала на дыбы. «Некая Екатерина Комиссарова накануне всколыхнула городские чаты и сердобольных вологжан. „Не проходите мимо!!!“, „не знаю, что делать“, больной ребенок, мобилизованный муж и, судя по контексту, голод и безденежье», — написал мэр на своей странице в социальной сети.

Люди даже стали писать мэру, чтобы он помог женщине. «Я бы и рад, но ответа я тоже не получил (…)" - пытался достучаться до женщины Сергей Воропанов.

Оказалось, Екатерина плакалась в многочисленных группах в ВКонтакте, и не только в вологодских.

"Цель, сами понимаете, не имеет ничего общего с оказанием помощи, только посеять панику, настроить людей „против“ и так далее. Такие вбросы, к сожалению, встречаются часто, поэтому будьте внимательны", — резюмировал мэр.