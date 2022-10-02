Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 октября 2022 15:08

На автобусном маршруте Вологда - Кубенское зазвучала музыка Валерия Гаврилина

Великий музыкант провел свои детские годы в Вологодском районе
Евдокия САХАРОВА
Фото: Вологодская областная филармония им. Валерия Гаврилина.

Фото: Вологодская областная филармония им. Валерия Гаврилина.

На автобусном маршруте от Вологды до села Кубенское 1 октября в Международный день музыки можно было услышать музыку Валерий Гаврилина. Знаменитый композитор провел детство в деревне Перхурьево, через которую и проходит маршрут. Об этом сообщил Информационный центр Вологодского района.

Предложение включать музыку земляка в автобусе предложил глава Вологодского района Сергей Жестянников в ходе круглого стола в краеведческом музее села Кубенского. На той встрече в августе присутствовала и жена композитора.

Музыку Валерия Гаврилина планируется включать в автобусах по праздникам и в памятные даты.