Управляющие компании Вологодчины могут лишиться лицензий за долги

Управляющие компании могут лишиться лицензии за долги перед ресурсоснабжающими организациями. Разрешение на предпринимательскую деятельность, связанную с управлением многоквартирными домами, предоставляется на пять лет. Отсчет у многих идет с 11 января 2018 года - именно тогда вступили в силу поправки в Жилищный кодекс. А с 12 октября Государственная жилищная инспекция Вологодской области начнет принимать заявления от управляющих компаний на продление лицензий. И это будет мощный рычаг по борьбе с долгами УК.

«Своими изменениями законодатель не только установил 5-летний срок действия лицензии, но и серьезно дополнил требования для ее получения. Лицензия стала недоступной для компаний, не размещающих информацию в ГИС ЖКХ, компаний, имеющих схожие названия с наименованиями уже лицензированных фирм и т. д. Лицензии, предоставленные после января 2018 года, будут продлеваться по истечении 5 летнего срока. Ранее выданные лицензии действуют по 11 января 2023 года. Таким лицензиатам необходимо подать в Государственную жилищную инспекцию заявление на продление лицензии с 12 октября по 1 ноября. Принимается оно только через портал Госуслуги и пошлиной не оплачивается», — сообщает правительство Вологодской области.

Чтобы получить лицензию требуется "отсутствие грубых нарушений управляющей организацией лицензионных требований".

Как прокомментировал заместитель Губернатора области Антон Стрижов, к грубым нарушениям лицензионных требований относится, например, задолженность лицензиата перед ресурсоснабжающей организацией в размере равном двум среднемесячным величинам обязательств по договору и более.

Всего в реестре лицензий Вологодской области числиться 271 управляющая организация, из них к январю 2023 года должны переоформить лицензию порядка 200 лицензиатов.

Проверка соответствия лицензионным требованиям проводится исключительно по информации, размещенной в открытом доступе в системе ГИС ЖКХ.