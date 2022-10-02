На Вологодчине появится мемориал участникам спецоперации

Уполномоченный по защите прав ветеранов и пенсионеров Ольга Данилова на встрече с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым предложила установить мемориал участникам спецоперации на территории Украины.

Глава региона поддержал предложение и пояснил: «В регионе должно появиться такое памятное место. Вологжане продолжают участвовать в спецоперации. К сожалению, есть погибшие. Мемориал необходим, чтобы отдать дань памяти и уважения воинам, чтобы воспитывать чувство патриотизма у молодежи. Инициативу поддерживаю, к разработке проекта приступим в ближайшее время».