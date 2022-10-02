В Вологодской области закончился посев озимых

О завершении осенней посевной кампании сообщил 2 октября начальник областного Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Сергей Поромонов. Однако селяне продолжат подъем зяби. Он нужен для проведение ярового сева и повышения урожайности сельхозкультур. На 30 сентября зяби поднято 54 тысячи га (52% от плана). Вспашка продолжится весь октябрь.

Что касается озимых - всего посеяно более 5 тысяч га озимых культур, это +13% к плану. Главная житница региона - Грязовецкий район, Это 1,4 тысячи га - озимая рожь, озимая пшеница и озимый рапс. В Вологодском районе посеяно 0,9 тысячи га озимых ржи и пшеницы. В этом году присоединились к посеву озимых хозяйства Великоустюгского и Верховажского районов.

Сергей Поромонов назвал и другие цифры: "Для своевременного проведения ярового сева в 2023 году в хозяйствах области засыпано более 25 тысяч тонн семян зерновых культур, семенного картофеля - 7 тысяч тонн, семян льна - 116 тонн и семян многолетних трав – 200 тонн". Он заверил, что все заложенные на хранение семена будут проверены в лабораториях филиала «Россельхозцентра» по Вологодской области".