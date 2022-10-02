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Общество2 октября 2022 14:07

В Череповецком районе ищут женщину в сиреневом берете и розовой куртке

Она ушла в лес и пропала
Иван Чухнин
Поисково-спасательный отряд распространяет информацию о заблудившейся в лесу.

Поисково-спасательный отряд распространяет информацию о заблудившейся в лесу.

В Череповецком районе пропала женщина. 69-летнюю пенсионерку Татьяну Владимировну Шутову ищут поисковики. Она ушла в лес и не вернулась. Предполагается, что она сошла с трассы на 195-й километре федеральной трассы А-114 - примерно в 30 км от поселка им.Желябова в сторону Череповца, в 70 км от Суды.

Региональный отряд "ЛизаАлерт" сообщает приметы: рост пропавшей - около 155 см, телосложение - нормальное, волосы седые. Была одета в розовую куртку, темные штаны, сапоги, сиреневый берет. С собой был коричневый рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить на телефон горячей линии 88007005452 (бесплатно на территории РФ) или 112.