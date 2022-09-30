В призывные комиссии Вологодчины добавят сотрудников прокуратуры

В Вологодской области принято решение дополнить призывные комиссии военкоматов сотрудниками прокуратуры. Об этом сообщил зампрокурора региона Игорь Даниленко. Таким образом хотят избежать ошибок, допущенных военкоматами в рамках частичной мобилизации.

Игорь Даниленко пояснил: «Принято решение о вхождении в состав призывных комиссий городских и районных прокуроров. При выявлении сведений о нарушениях военного законодательства будут организованы соответствующие проверки, а при наличии оснований — приняты меры прокурорского реагирования».