В Вожегодском районе медведь пришел к деревне хрумкать яблоки

Любитель вологодской природы Сергей Денисов заметил, что кто-то активно поедает яблоки около деревни. Мужчина установил там фотоловушку и заснял зверье. Яблоня оказалась очень популярна у "местных жителей": отведать плодов приходили белки, мыши, сойки, дрозды, мимо пробегала даже енотовидная собака. Ну и в гости зашел хозяин леса - медведь. Подробности сообщила районная газета "Борьба"

Яблоки для мишек осенью являются основным нажировочным кормом - так потапыч откладывает калории на зиму. Например, в Центре спасения медвежат им еженедельно привозят тонны вкуснейших плодов - похрумкать.