Вологодские мобилизованные приступили к боевой подготовке на полигонах

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Первые партии мобилизованных из Вологодской области прибыли на границу Костромской и Ярославской областей. Там вологжанам выдали форму и обеспечили всем необходимым. Начались тренировки. Подробную информацию предоставила пресс-служба ЗСО.

Бойцы из Череповца, Вологды, Сямжи, Кичменгского Городка и других районов области учатся стрелять, проходят психологическую подготовку, а также изучают тактику, позиционирование, учатся оказывать первую помощь.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

«Сколько не готовься, не собирайся, всегда что-то забудешь. Когда приехали, очень не хватало кипятильника. Потому что хотелось горячего чая. Сейчас, конечно, в столовой безо всяких проблем его получаем. Кормят три раза в день, я человек не маленький, но даже мне хватает», - рассказал лейтенант медицинской службы Илья.

Председатель ЗСО Андрей Луценко лично посетил костромской учебный центр и сообщил результаты поездки губернатору Вологодчины: "Мы договорились, что все вопросы будем отрабатывать точечно. Каждое обращение берется на контроль: они будут закреплены за каждым районом, исходя из территории, на которой проживают мобилизованные. Работа уже началась".

После завершения боевого слаживания вологжане должны отправится на выполнение боевых задач - контролю и обороне освобожденных территорий. Когда это произойдет - не сообщается. Мобилизованные очень беспокоятся об оставшихся дома семьях, а родные об уехавших на фронт.