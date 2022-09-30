В Череповец прибыли два трамвая модели "Львенок"

В Череповец привезли два новых трамвая. Еще двух "Львят" должны доставить на днях. Транспорт закупили в рамках проекта «Чистый воздух» - таким образом планируют улучшить экологическую ситуацию в городе металлургов. Об этом сообщил мэр Череповца Вадим Германов.

В каждом вагоне установлен датчик пассажиропотока. У контролерах теперь будет информация о безбилетниках. Для оплаты проезда в трамвае есть 7 валидаторов. Обновление на маршрутах можно ожидать к 10 октября.

До конца 2022 года в город привезут 8 новых трамваев.