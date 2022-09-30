Подросших медвежат-сирот выпустили в вологодские леса

Сотрудники тверского Центра спасения медвежат отпустили своих подопечных на волю. Вологодские медвежата Чук и Гек, оставленные матерью в берлоге зимой этого года, окрепли, обучились и готовы к дикой жизни.

Вологжане с интересом следили за ростом малышей, центр все это время активно публиковал видео с медвежатами. Теперь пришла пора с ними прощаться. За несколько месяцев младенцы, которых приходилось кормить из бутылочки вручную, выросли в самостоятельных подростков, готовых познавать мир. Медвежат привезли обратно в Вологодскую область и выпустили в лес. Косолапые сразу перешли на спринт - так им не терпелось на волю!