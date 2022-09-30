В выходные вологжан накроет магнитная буря, ливни и крепкий ветер

Жителей Вологодской области в выходные 1-2 октября ожидают сложные погодные условия. В регионе будут властвовать ливни, крепкий ветер и одна из самых мощных магнитных бурь за последние несколько месяцев. Подробности сообщили синоптики Гидрометцентра России.

В пятницу, 30 сентября, ожидается серьезный ветер - 14 м/c - шаткие и плохо закрепленные конструкции, а также деревья со слабой корневой системой могут создавать угрозу вологжанам. Ожидается 3,6 мм осадков. Температура воздуха составит +12 градусов, а ночью до +5.

В субботу, 1 октября, будет облачно, но дождя не ждут. Ветер успокоится до 5-7 м/c. Синоптики не предполагают скачков температуры в этот день.

А вот 2 октября, в воскресенье, станет прохладнее - днем до +9, ночью +3..5 градусов. Обещается ливень, количество осадков составит 21,2 мм. Ветер продолжит буйствовать до 13 метров в секунду.