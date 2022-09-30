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Общество30 сентября 2022 11:50

В колонии-поселении под Грязовцем гуляли свадьбу

Осужденный узаконил отношения со своей возлюбленной
Евдокия САХАРОВА

Фото: УФСИН по Вологодской области

В Грязовецком районе в колонии-поселении №6 гуляли свадьбу. Ячейку общества образовал осужденный со своей любимой. Мужчина сделал избраннице предложение и обратился за помощью к администрации исправительного учреждения, чтобы узаконить брак. Подробности сообщила пресс-служба УФСИН по Вологодской области.

Заключенному предоставили право оформить отношения в грязовецком районном ЗАГСе. В торжественной обстановке новобрачные обменялись кольцами. Молодоженов поздравили присутствующие родственники жениха.

Для колонии брак подопечных не в новинку. Это уже четвертая свадьба с начала года.