В колонии-поселении под Грязовцем гуляли свадьбу

Фото: УФСИН по Вологодской области

В Грязовецком районе в колонии-поселении №6 гуляли свадьбу. Ячейку общества образовал осужденный со своей любимой. Мужчина сделал избраннице предложение и обратился за помощью к администрации исправительного учреждения, чтобы узаконить брак. Подробности сообщила пресс-служба УФСИН по Вологодской области.

Заключенному предоставили право оформить отношения в грязовецком районном ЗАГСе. В торжественной обстановке новобрачные обменялись кольцами. Молодоженов поздравили присутствующие родственники жениха.

Для колонии брак подопечных не в новинку. Это уже четвертая свадьба с начала года.