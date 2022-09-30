На выезде из Череповца изменится схема движения с 3 по 16 октября

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил о начале строительства кругового перекрестка на Кирилловском шоссе. Чтобы не создавать дачникам проблемы в выходные, работы были оставлены на осень. С 3 по 16 октября на выезде из города будет временно изменена схема движения. Машины смогут двигаться по 2 полосам по направлению из Череповца и по одной полосе в город.

Сити-менеджер уточнил в соцсетях: "Схема изменится вечером в воскресенье. Тогда две полосы будут работать на въезд и одна – на выезд».

Как сообщил Центр по организации дорожного движения, часы-пик на этом участке отмечаются в будни с 16:00 до 19:00 и в воскресенье с 15:00 до 20:00. Автолюбителям предлагают на время строительства перекрестка перестроить свой маршрут.