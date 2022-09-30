Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2022 8:40

Юный вор в Череповце променял свидание на аккумулятор стоимостью 10 тысяч рублей

И полгода он проведет за колючкой
Иван Чухнин

16-летний юноша попался на краже аккумулятора. Полгода он проведет в воспитательной колонии. Он совершил преступление в апреле, в одном из дворов по улице Ветеранов в Череповце. На днях он предстал перед судом.

Подросток в тот вечер он прогуливался с девушкой. Но, увидев автомобиль, он быстро переключился на него - решил украсть аккумулятор. Девушка просила юношу не совершать преступление, но тот не внял советам.

В итоге воришку вычислили, было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что ранее подросток уже был приговорен к условному сроку за совершение тяжких преступлений. Кроме того, черепованин нигде не учился.

В итоге за аккумулятор стоимостью 10 тысяч рублей он проведет в воспитательной колонии полгода, передает пресс-служба городского суда.