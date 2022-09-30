Шестеро человек пропали в лесах Вологодской области в последние дни

Шестеро вологжан пропали, уйдя а дес. Два человека были найдены, поиски четверых продолжаются.

Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

Так, 27 сентября из деревни Загорье Кичменгско-Городецкого района ушёл в лес и заблудился 50-летний мужчина.

28 сентября в районе деревни Демьяново ушел в лес и заблудился 71-летний мужчина.

29 сентября в районе деревни Малафеево Кадуйского района заблудилась в лесу 62-летняя женщина с ребенком. Оперативно принятые меры дали результат - в тот же вечер около 22:00 потерявшиеся вышли из леса на звуки сирены поисковиков.

Также 29 сентября пропал в лесу в районе деревни Доброец Шекснинского района 51-летний мужчина.

Поисковые работы всех пропавших продолжаются.